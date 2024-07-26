Adana'da birbirlerini darbettikleri iddia edilen çift hakkında dava açıldı

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar, sanığa plastik korumalıkla vurduğu iddia edilen kadın hakkında ise 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi'ndeki evde 12 Mart'ta kavga eden tutuksuz sanıklar H.O.M. (30) ve dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A. (44) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.O.M'nin kadından para istediği, İ.A'nın kabul etmemesi üzerine çift arasında kavga çıktığı belirtildi.