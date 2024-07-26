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        Adana'da birbirlerini darbettikleri iddia edilen çift hakkında dava açıldı

        Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar, sanığa plastik korumalıkla vurduğu iddia edilen kadın hakkında ise 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:35
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        Adana'da birbirlerini darbettikleri iddia edilen çift hakkında dava açıldı
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        Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar, sanığa plastik korumalıkla vurduğu iddia edilen kadın hakkında ise 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi'ndeki evde 12 Mart'ta kavga eden tutuksuz sanıklar H.O.M. (30) ve dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A. (44) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.O.M'nin kadından para istediği, İ.A'nın kabul etmemesi üzerine çift arasında kavga çıktığı belirtildi.

        Kavga sırasında H.O.M'nin kadını darbettiği anlatılan iddianamede, İ.A'nın da koltuk kenarındaki plastik korumalıkla H.O.M'nin göğsüne vurduğu ifade edildi.

        Sanıklardan H.O.M'nin "konutta veya eklentilerinde yağmaya teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar, İ.A'nın ise "tehdit" suçundan 2 yıl, "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere 3 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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