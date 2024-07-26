Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişiyi vatandaşlar kurtardı

Kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aracın sulama kanalında olması sebebiyle kıyıya çıkamayıp otomobil üzerinde mahsur kalan bu kişiler çevredekilerden yardım istedi.

Yeşil Bulvarı'nda henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü.

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