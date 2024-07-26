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        Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişiyi vatandaşlar kurtardı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 23:43 Güncelleme: 26.07.2024 - 23:43
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        Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişiyi vatandaşlar kurtardı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.

        Yeşil Bulvarı'nda henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü.

        Otomobilden çıkmayı başaran 6 kişi aracın tavanına çıktı.

        Aracın sulama kanalında olması sebebiyle kıyıya çıkamayıp otomobil üzerinde mahsur kalan bu kişiler çevredekilerden yardım istedi.

        Söz konusu 6 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden tek tek kurtarılıp kıyıya alındı.

        Kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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