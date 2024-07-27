Adana'da 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Sorgusunda 34 suç kaydının bulunduğu ve 22 ilde karıştığı 28 suçtan da 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Çarşı ve mahalle bekçileri, Toros Caddesi'ndeki bir parkta durumundan şüphelendikleri Murat Can S'yi (20) Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulamak istedi.

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