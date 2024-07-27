Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi

Kontrol edilen 270 araçtan 7'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan bir sürücüye de adli işlem yapıldı.

Denetimde ehliyetsiz araç kullanan, araçta yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, sigortasız ve plakasız araç kullanan 27 sürücüye 174 bin 387 lira ceza uygulandı.

Denetimde bir motosiklet sürücüsünün kendisini durdurmak isteyen polis ekibinden kaçması dronla havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Turgut Özal ve Uğur Mumcu bulvarlarında trafik denetimi yapıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla yapılan trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

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