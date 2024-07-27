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        Feke'de ağabeyinin evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde ağabeyinin evini ateşe veren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:05
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        Feke'de ağabeyinin evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'nın Feke ilçesinde ağabeyinin evini ateşe veren zanlı gözaltına alındı.

        Şahmuratlı Mahallesi'nde N.Ç, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi M.Ç'nin evini ateşe verdi.

        İhbar üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle ikametteki yangın söndürüldü.

        Gözaltına alınan N.Ç, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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