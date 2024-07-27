Feke'de ağabeyinin evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şahmuratlı Mahallesi'nde N.Ç, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi M.Ç'nin evini ateşe verdi.

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