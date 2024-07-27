Feke'de ağabeyinin evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde ağabeyinin evini ateşe veren zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde ağabeyinin evini ateşe veren zanlı gözaltına alındı.
Şahmuratlı Mahallesi'nde N.Ç, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi M.Ç'nin evini ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ikametteki yangın söndürüldü.
Gözaltına alınan N.Ç, jandarmaya götürüldü.
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