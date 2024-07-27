Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da depremde hasar alan 18 ev kontrollü yıkıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, depremde hasar gören 18 müstakil evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozan'da depremde hasar alan 18 ev kontrollü yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, depremde hasar gören 18 müstakil evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        İlçede 25 Temmuz 2023'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar oluştuğu için boşaltılan Çürüklü, Minnetli ve Karabucak mahallelerindeki 18 müstakil evin yıkımına karar verildi.

        Yapılar, ekiplerin çevrede önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!

        Benzer Haberler

        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Feke'de ağabeyinin evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı
        Feke'de ağabeyinin evini ateşe veren şüpheli gözaltına alındı
        Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi
        Adana'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler dronla belirlendi
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Adana'da drift atan sürücülere 174 bin lira ceza
        Adana'da drift atan sürücülere 174 bin lira ceza
        Adana'da 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı