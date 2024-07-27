Kozan'da depremde hasar alan 18 ev kontrollü yıkıldı

İlçede 25 Temmuz 2023'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar oluştuğu için boşaltılan Çürüklü, Minnetli ve Karabucak mahallelerindeki 18 müstakil evin yıkımına karar verildi.

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