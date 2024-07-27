Adana'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi yakalandı

Adreslerde ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta ve bir evin damında av tüfekleriyle ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

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