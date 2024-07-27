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        Adana'da vinç kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen vinç kazasında operatör yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:58
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        Adana'da vinç kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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        Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen vinç kazasında operatör yaşamını yitirdi.

        Akkaya Mahallesi'ndeki bir tesiste Ufuk Büyüktürkeli'nin kullandığı vincin yükü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

        Devrilme sırasında Büyüktürkeli, dik duran vinçten zemine atladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin incelemesinde Büyüktürkeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekiplerinin tesisteki incelemesinin ardından operatörün cesedi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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