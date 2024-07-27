Adana'da vinç kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akkaya Mahallesi'ndeki bir tesiste Ufuk Büyüktürkeli'nin kullandığı vincin yükü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

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