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        Adana'da sulama kanallarında boğulma vakalarına karşı denetim yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince, sulama kanallarındaki boğulma olaylarına karşı denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:10
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        Adana'da sulama kanallarında boğulma vakalarına karşı denetim yapıldı
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        Adana'da polis ekiplerince, sulama kanallarındaki boğulma olaylarına karşı denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, serinlemek için sulama kanallarına giren çocuk ve gençlerin boğulmalarını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda yaptığı uygulamada, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında yüzen gençleri boğulma tehlikesine karşı uyarıp sudan çıkmalarını sağladı.

        Sulama kanallarının yüzme bilenler için de tehlikeli olduğunu anlatan polisler, gençlerden belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi.

        Ekipler, görüştüğü çocuk ve gençlere her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, boğulma olaylarına karşı uyarıların yer aldığı broşürler dağıttı.

        Denetimler, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerinin de desteğiyle devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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