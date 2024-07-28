Adana'da beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşturan kişi yakalandı

Gözaltına alınan zanlının, arkadaşlarıyla başka bir çocuk grubuyla kavgaya karışmasını önlemek için kaldıkları çadıra götürmek istediği oğlunun karşı gelmesi üzerine elektrikli bisiklete bindirip kaçmasını önlemek için belinden iple bağladığını, daha sonra çocuğun bisikletten inip arkasından koştuğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler, çadıra giderek Mahcub H. ve oğlu A.H'ye (13) ulaştı.

Ekipler, yabancı uyruklu olduğunu belirlediği baba Mahcub H'nin ailesiyle bölgedeki bir çadırda yaşadığını tespit etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğlunu bulmak için araştırma başlattı.

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