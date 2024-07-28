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        Adana'da beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşturan kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde oğlunu beline bağladığı iple elektrikli bisikletin arkasından koşturan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:27
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        Adana'da beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşturan kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde oğlunu beline bağladığı iple elektrikli bisikletin arkasından koşturan kişi gözaltına alındı.

        İlçedeki Pekmezli Mahallesi'nde bir kişinin beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasından koşmaya zorladığını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla olayı kayda aldı.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğlunu bulmak için araştırma başlattı.

        Ekipler, yabancı uyruklu olduğunu belirlediği baba Mahcub H'nin ailesiyle bölgedeki bir çadırda yaşadığını tespit etti.

        Bunun üzerine ekipler, çadıra giderek Mahcub H. ve oğlu A.H'ye (13) ulaştı.

        Şüpheli Mahcup H. emniyete götürüldü.

        Gözaltına alınan zanlının, arkadaşlarıyla başka bir çocuk grubuyla kavgaya karışmasını önlemek için kaldıkları çadıra götürmek istediği oğlunun karşı gelmesi üzerine elektrikli bisiklete bindirip kaçmasını önlemek için belinden iple bağladığını, daha sonra çocuğun bisikletten inip arkasından koştuğunu öne sürdüğü öğrenildi.

        Mahcub H, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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