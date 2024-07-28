Adana'da ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.
Kapaklıkuyu Mahallesi'nde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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