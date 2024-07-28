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        Adana'da ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:22
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        Adana'da ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı.

        Kapaklıkuyu Mahallesi'nde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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