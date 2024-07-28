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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de sıcak havanın etkisi sürüyor

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:02
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de sıcak havanın etkisi sürüyor
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

        Hava sıcaklığının, gün ortasında 43 dereceye ulaştığı Adana'da, bulvar, cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

        Dışarı çıkan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Mersin'de yüzde 52 ölçülen nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

        Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

        Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

        Kent merkezinde hava sıcaklığının 38, nem oranının yüzde 25 ölçüldüğü Osmaniye'de de cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu. ​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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