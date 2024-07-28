Adana'da asayiş operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Güzelyalı, Toros ve Yurt mahallelerinde belirlenen iş yerleri ve ikametlerde arama yapan ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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