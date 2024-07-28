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        Adana'da asayiş operasyonlarında 13 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:11
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        Adana'da asayiş operasyonlarında 13 kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında belirlenen bölgelerde çalışma yürüttü.

        Güzelyalı, Toros ve Yurt mahallelerinde belirlenen iş yerleri ve ikametlerde arama yapan ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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