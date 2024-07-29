GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.