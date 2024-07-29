Adana'da pikaba gizlenmiş 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Araçta narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 43 pakette 52 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

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