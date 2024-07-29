Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa hapis cezası

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Ş.A'nın, olay günü Fevzipaşa Mahallesi'nde motosikleti ile seyir halindeki müşteki A.T'nin yolunu kestiğini ve motosikletine tekme attığını belirtti.

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