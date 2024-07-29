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        Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:48
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        Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.A. (17) ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Ş.A'nın, olay günü Fevzipaşa Mahallesi'nde motosikleti ile seyir halindeki müşteki A.T'nin yolunu kestiğini ve motosikletine tekme attığını belirtti.

        Savcı, taraflar arasında yaşanan karşılıklı küfürleşme sonrası kavgaya dönüşen olayda sanığın, A.T'yi omuz ve karın bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla ağır yaraladığını bildirerek, Ş.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık Ş.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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