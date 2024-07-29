GÜNCELLEME 5 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 03.35'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 350 personel, 5 helikopter, 2 söndürme uçağı, 29 arazöz, 14 ilk müdahale aracı, 15 su ikmal aracı, 16 su tankı ve 8 iş makinesi yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.

Havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

- Vali Köşger koordinasyon merkezini ziyaret etti Vali Yavuz Selim Köşger, yangın bölgesinde kurulan koordinasyon merkezini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Köşger, alevlerin çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Köşger, yangının yerleşim yerine yakın noktada başladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Yangında zarar gören 3 baraka tarzında, birisi evin odası şeklinde mal kaybı var. Çok şükür herhangi bir cana zarar gelmiş değil. Can kaybımız yok, ona şükrediyoruz. O küçük zararları da telafi ederiz inşallah. Onun haricinde şu ana kadar orman emvali dışında zarar yok. Yangında 15 hektar zirai, 30-35 hektar civarında da ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Zarar gören zeytinlikler var."

- "Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz" Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saatlerinde poyraz nedeniyle yayıldığını anlattı. Orman personeli, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin birlikte çalıştığını dile getiren Karalar, şöyle konuştu: "Allah'a şükürler olsun ki can kaybı yok. Orman Bölge Müdürlüğüne, itfaiye ekiplerimize, AFAD'a teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve doğru müdahale edildi. Biliyorsunuz helikopter ve uçakların müdahalesi hemen yayılmayı engelliyor."

Karalar, bazı mahallelerin boşaltıldığını belirterek, "Dumandan etkilenen personel var ama can kaybı yok. Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz. Gerekli yardımı yapacağız. Geçen yıl depremde zarar gören 150'nin üstünde evi biz onardık. Şimdi burada hangi ev hasar görmüşse maliklerle görüşüp üzerimize düşeni yapacağız. Yangının çıkış sebebi belli değil, şu anda tespit edilemedi. Bu sıcaklarda yangınlar o kadar kolay çıkıyor ki... İnşallah bir sabotaj, ihmal yoktur." değerlendirmesinde bulundu.