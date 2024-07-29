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        Adanaspor, genç futbolcu Alp Efe Kılınç'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa altyapısından yetişen forvet oyuncusu Alp Efe Kılınç'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:49
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        Adanaspor, genç futbolcu Alp Efe Kılınç'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Kasımpaşa altyapısından yetişen forvet oyuncusu Alp Efe Kılınç'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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