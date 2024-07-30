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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Adana'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 08:54 Güncelleme: 30.07.2024 - 08:54
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Adana'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirdi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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