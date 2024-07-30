Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Adana'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 22 kilo 192 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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