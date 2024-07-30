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        Adana'da ruhsatsız 2 silah bulunan evdeki 3 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:20
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        Adana'da ruhsatsız 2 silah bulunan evdeki 3 kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirilen evdeki 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, ruhsatsız otomatik tabanca, tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 3 uçaksavar mermi çekirdeği, 9,15 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı plaka ile 2 maske ele geçirildi.

        Ekipler, evde bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan S.B. (19), S.K. (21) ve A.G'yi (21) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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