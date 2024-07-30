Adana'da ruhsatsız 2 silah bulunan evdeki 3 kişi yakalandı

Ekipler, evde bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan S.B. (19), S.K. (21) ve A.G'yi (21) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız otomatik tabanca, tabanca, 2 şarjör, 85 mermi, 3 uçaksavar mermi çekirdeği, 9,15 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı plaka ile 2 maske ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

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