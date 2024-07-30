Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.O, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 25 Eylül 2023'te Hürriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde yanına gelen kişilere otomobiline gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın benzer suçlardan sabıkalı olduğunu ifade eden savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ceza verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.O. ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.