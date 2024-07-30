Ceyhan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ay boyunca farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 32 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 8 ruhsatsız tabanca ve 125 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı.
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