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        Ceyhan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:02
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        Ceyhan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ay boyunca farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 32 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 8 ruhsatsız tabanca ve 125 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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