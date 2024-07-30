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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:13
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Havutlu Mahallesi'nde sürücüleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ve otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü motosikletle beraber sürüklendi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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