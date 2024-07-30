Adana'da kazara silahla vurulduğu iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.H ile diğer 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İ.H'nin ifadesinde, silahın kazara ateş aldığını söylediği, çocuğun anne ve babasının şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından İ.H. ile diğer misafirler A.D, Ö.B. ve çocuğun ağabeyi İ.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evdekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, İ.H. Bahçelievler Mahallesi'ndeki arkadaşı M.Y'yi evinde ziyaret etti.

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