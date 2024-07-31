Adana'da park halindeki otomobil yandı

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakın noktada park halinde bulunan 01 AFB 087 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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