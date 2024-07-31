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        Adana'da park halindeki otomobil yandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 31.07.2024 - 08:50
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        Adana'da park halindeki otomobil yandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna yakın noktada park halinde bulunan 01 AFB 087 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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