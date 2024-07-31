Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Aramalarda 516 gram esrar, 16 bin 232 uyuşturucu etkili hap, 3 kilo 676 gram sentetik uyuşturucu, 66 kök kenevir bitkisi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 21-27 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında çok sayıda adres ve araçta arama yaptı.

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