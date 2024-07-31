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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:47
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 21-27 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında çok sayıda adres ve araçta arama yaptı.

        Aramalarda 516 gram esrar, 16 bin 232 uyuşturucu etkili hap, 3 kilo 676 gram sentetik uyuşturucu, 66 kök kenevir bitkisi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, suç unsurlarıyla ilgili 25 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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