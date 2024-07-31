Adana'da yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve kask kullanmayan 72 sürücüye de ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ziyapaşa, Şehitler ve Bülent Angın bulvarları ile Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirdi.

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