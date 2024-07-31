Adana'da yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere ceza uygulandı
Adana'da yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermediği belirlenen araç sürücülerine ceza uygulandı.
Adana'da yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermediği belirlenen araç sürücülerine ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ziyapaşa, Şehitler ve Bülent Angın bulvarları ile Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermediğini tespit ettiği 34 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve kask kullanmayan 72 sürücüye de ceza verildi.
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