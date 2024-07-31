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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 59 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 59 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:09
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        Adana'da operasyon ve denetimlerde 59 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 59 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Temmuz'da ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 18 av tüfeği, 34 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 84 bin 652 uyuşturucu hap bulundu.

        Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 223 kişiyi de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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