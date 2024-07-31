Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği iki şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 24 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.