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        Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihte "Yenilmez Şehir" adıyla bilinen Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde yeni sezon kazıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:11
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        Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı
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        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihte "Yenilmez Şehir" adıyla bilinen Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde yeni sezon kazıları başladı.

        Vali Yavuz Selim Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, antik kentte düzenlenen etkinlikte, kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan'dan bilgi aldı.

        Vali Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadim ve medeniyetlerin kurulduğu topraklarda bir araya geldiklerini söyledi.

        Çukurova'nın dünyanın en bereketli ovalarından biri olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

        "Buna paralel medeniyetlerinin kurulmamış olması zaten düşünülemez. Anavarza kenti de tarihin bütün dönemlerinde insanların yaşadığı önemli kentlerden birisi. Yakın zamana kadar burada yaşam devam etmiş. İnsanlık tarihi Anadolu olmadan yazılamaz. Anadolu'daki medeniyet irdelenmeden insanlık tarihi gözden geçirilemez. Anavarza da o tarihin önemli sayfalarından biri. Burada yapacağımız çalışmalar insanlık tarihine ışık tutacak. Tarihi kazılar kolay işler değil. İğneyle kuyu kazıyorsunuz. Süreç belki de çok uzun sürecek ama ortaya çıkan bulgularda o derece önemli olacak."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Anavarza'nın dünyanın en önemli kültür miraslarından biri olduğunu ifade ederek, yapılacak çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından alanda sezon kazıları başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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