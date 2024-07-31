Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye suikastına tepki

Konuşmaların ardından İsmail Heniyye ve Filistin'de katledilenler için dua edildi.

Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalanları lanetlediklerini dile getiren Kahraman, "Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa 'yazıklar olsun' diyoruz. Katil İsrail'in alçak ve korkakça suikastlarına arka çıkanlarla, bölgemizi kan gönlü çevirerek Arz-ı Mevut zırvalıklarına destek verenlerle, bunlara lobileriyle yardım edenlerle, Gazze kasabı aşağılık Netanyahu'yu ABD meclisinde konuşturanlarla mutlaka mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor." dedi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen programda, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar 5 Ocak Meydanı'nda bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.