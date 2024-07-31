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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye suikastına tepki

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:09
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye suikastına tepki
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi.

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın katılımıyla düzenlenen programda, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar 5 Ocak Meydanı'nda bir araya geldi.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hamas lideri İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Duanın ardından gruptakiler, tekbir getirip sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

        - Mersin

        Mersin'de İsmail Heniyye için camilerde sela okundu.

        Akdeniz ilçesinde öğle namazının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın sonrasında dua edildi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde cami dışında bir araya gelen grup, tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ikindi namazından sonra AGD öncülüğünde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cami önünde toplanan grup, tekbir getirdi, slogan attı.

        Grup adına konuşan dernek üyesi Tarık Emre Koç, İsrail'e tepki gösterdi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin suikasta uğraması sivil toplum örgütlerince protesto edildi.

        Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'nde ikindi namazı sonrası toplanan grup, tekbir getirdi, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, İsmail Heniyye'nin emanetini teslim ederek şehitler kervanına katıldığını söyledi.

        Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalanları lanetlediklerini dile getiren Kahraman, "Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa 'yazıklar olsun' diyoruz. Katil İsrail'in alçak ve korkakça suikastlarına arka çıkanlarla, bölgemizi kan gönlü çevirerek Arz-ı Mevut zırvalıklarına destek verenlerle, bunlara lobileriyle yardım edenlerle, Gazze kasabı aşağılık Netanyahu'yu ABD meclisinde konuşturanlarla mutlaka mücadele etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor." dedi.

        Konuşmaların ardından İsmail Heniyye ve Filistin'de katledilenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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