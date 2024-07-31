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        Adana'da kale cinsi mısırın tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi

        Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:55
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        Adana'da kale cinsi mısırın tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi
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        Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki "kale" cinsi mısır ekili bir tarlada gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın mısır üretiminde öncü bir rolü olduğunu söyledi.

        Yeni bir mısır tohumunun bölgeye kazandırılmasının önemini anlatan Kökçüoğlu, "Bu yeni çeşitleri sizlerle buluştururken tohumla ilgili sorunlarımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bölgemize, coğrafyamıza uygun, Türkiye'mizin ihtiyaçlarını karşılayacak, daha fazla ürün alabileceğimiz ve bu şekilde ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabileceğimiz çeşitlerimizi sizlerle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil ve çiftçiler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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