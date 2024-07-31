Adana'da kale cinsi mısırın tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki "kale" cinsi mısır ekili bir tarlada gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın mısır üretiminde öncü bir rolü olduğunu söyledi.