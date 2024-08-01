Adana'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Çarpmanın ardından ayağa kalkan ve hafif yaralandığı öğrenilen çocuğun yanına çevredeki vatandaşlar da geldi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde koşarak yola çıkan çocuğa, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

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