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        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 08:52 Güncelleme: 01.08.2024 - 08:52
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        Adana'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.

        Gülbahçesi Mahallesi'nde koşarak yola çıkan çocuğa, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

        Çarpmanın ardından ayağa kalkan ve hafif yaralandığı öğrenilen çocuğun yanına çevredeki vatandaşlar da geldi.

        Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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