Adana'da silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan 3 sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada silahla bir kişiyi ağır yaraladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada 2 sanığa 15'er yıl, bir sanığa ise 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.Ç. ile tutuksuz sanıklar S.A. ve B.U. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında olay günü Hürriyet Mahallesi'nde yabancı uyruklu müşteki M.E.E'nin otomobiliyle sanıkların da ikametinin bulunduğu sokaktan birkaç kez geçmesi üzerine sanıklar tarafından bir daha geçmemesi için uyarıldığını, müştekinin ise otomobiliyle tekrar sokaktan geçtiği sırada sanıkların, B.U'nun evinin damından müştekinin aracının üzerine önce demir attıktan sonra silahla M.E.E'ye ateş ettiklerini belirtti.

Savcı sanıkların tabancayla ateş etmesi sonucu M.E.E'nin hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralandığını bildirerek sanıklar F.Ç. S.A. ve B.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savunması alınan sanık F.Ç, olay tarihinde mahallede bulunmadığını öne sürerek, "Ben kimseye silahlı saldırı gerçekleştirmedim. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.