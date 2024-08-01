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        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

        Adana'da FETÖ'nün kapatılan yurdunun eski müdürüne 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:36
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        Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
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        Adana'da FETÖ'nün kapatılan yurdunun eski müdürüne 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Haziran'da tutuklanan A.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık A.Ç. hakkında için hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen A.Ç'nin Bank Asya hesaplarında, söz konusu terör örgütünün elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığı bilgisine yer verildi.

        Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı olduğu ve ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, FETÖ ile iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan yurtta müdürlük görevi yaptığı belirtilen iddianamede, A.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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