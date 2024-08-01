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        Adana'da asayiş uygulamalarında 32 kişi yakalandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:28
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        Adana'da asayiş uygulamalarında 32 kişi yakalandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yaptı.

        Faaliyetlerde ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 6 şarjör, 50 fişek, 485 paket kaçak sigara, 262,91 gram uyuşturucu, 47 uyuşturucu hap ve 5 çalıntı araç ele geçirildi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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