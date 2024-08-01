Adana'da asayiş uygulamalarında 32 kişi yakalandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yaptı.
Faaliyetlerde ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 6 şarjör, 50 fişek, 485 paket kaçak sigara, 262,91 gram uyuşturucu, 47 uyuşturucu hap ve 5 çalıntı araç ele geçirildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı.
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