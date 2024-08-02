Adana'da kurtların saldırısı sonucu 11 kuzu telef oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 11 kuzuyu telef etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 11 kuzuyu telef etti.
Kayadibi Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ekrem Şenoğul'a ait ağıla kurt sürüsü girdi.
Kurtların saldırısı sonucu ağılda bulunan 11 kuzu telef oldu.
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