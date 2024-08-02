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        Adana'da kurtların saldırısı sonucu 11 kuzu telef oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 11 kuzuyu telef etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:35
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        Adana'da kurtların saldırısı sonucu 11 kuzu telef oldu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 11 kuzuyu telef etti.

        Kayadibi Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ekrem Şenoğul'a ait ağıla kurt sürüsü girdi.

        Kurtların saldırısı sonucu ağılda bulunan 11 kuzu telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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