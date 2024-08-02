Adana'da durdurulan tırda 46 kilogram esrar ele geçirildi

Köpeğin tırın sürücü kabinine tepki vermesi üzerine burada yapılan incelemede, çok sayıda valizde 46 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğunu değerlendirdikleri bir tırı takibe aldı.

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