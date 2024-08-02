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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 20'şer yıla kadar hapis istemi

        Adana'da caddede uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:32
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 20'şer yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da caddede uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 5 Haziran'da tutuklanan M.A. ve A.Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu, Çukurova Caddesi'nde otomobille yanlarına gelen kişilere satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen para, evlerinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

        Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.A. ve A.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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