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        Adana'da çevreye rahatsızlık verip polise mukavemet gösteren 5 şüpheli tutuklandı

        Adana'da çocuk parkında çevreye rahatsızlık verdikleri şikayeti üzerine sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösteren 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:43
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        Adana'da çevreye rahatsızlık verip polise mukavemet gösteren 5 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da çocuk parkında çevreye rahatsızlık verdikleri şikayeti üzerine sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösteren 5 zanlı tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir grubun çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, şüphelilerin kimliklerini göstermemek için direnmesi nedeniyle biber gazı kullanıp havaya uyarı ateşi açtı.

        Bölgeye yönlendirilen takviye ekibin desteğiyle şüpheliler Cumali B, Orhan A, Zahir T, Ramazan M. ve Ekrem T. gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlıların "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Polisin gruba müdahale ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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