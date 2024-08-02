Adana'da çevreye rahatsızlık verip polise mukavemet gösteren 5 şüpheli tutuklandı

Polisin gruba müdahale ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Emniyete götürülen zanlıların "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir grubun çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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