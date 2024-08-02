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        Adana'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:09
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        Adana'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Çelikler mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan Alihan Aykırı, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan sürücü Ahmet Sırkıntı ile araçtaki Furkan Bozlu ve Adil Öztürk'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Ahmet Sırkıntı idaresindeki 01 AYZ 52 plakalı otomobil, 31 Temmuz'da İmamoğlu ilçesi Çelikler mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çapmış, araçtaki 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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