Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 11 yıl 6'şar ay hapis verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İ.D. ve R.B. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Karacaoğlan Mahallesi'nde 27 Aralık 2023'te bir araya gelen müşteki ve sanıkların tartıştığını ve sonrasında R.B. ve İ.D'nin müşteki S.B'yi zorla otomobile bindirdiğini belirtti.