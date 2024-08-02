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        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 11 yıl 6'şar ay hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:14
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        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 11 yıl 6'şar ay hapis verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İ.D. ve R.B. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Karacaoğlan Mahallesi'nde 27 Aralık 2023'te bir araya gelen müşteki ve sanıkların tartıştığını ve sonrasında R.B. ve İ.D'nin müşteki S.B'yi zorla otomobile bindirdiğini belirtti.

        Savcı, sanıkların otomobil içinde müşteki S.B'yi darbedip cüzdanında bulunan 1480 lirayı ve cep telefonunu gasbettiklerini bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden R.B. ve İ.D'nin "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunmaları alınan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanıkları, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 11 yıl 6'şar ay hapse çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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