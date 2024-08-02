Adana'da "El Emeği Göz Nuru" temalı sergi açıldı

Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen serginin açılışı törenle yapıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde "El Emeği Göz Nuru" temasıyla açılan sergide, yaklaşık 250 kursiyerin yaptığı el emeği ürünler yer alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, AA muhabirine, sergide çok güzel eserlerin bulunduğunu belirtti.

İl Müdürlüğü bünyesinde açtıkları kurslarda güzel çalışmalar yapıldığını anlatan Gökboğa, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı huzurevlerimiz, çocuk evleri sitemiz, kadın konuk evleri sitemiz ve engelli bakım kuruluşlarımızda hizmet alan müracaatçılarımızın hazırladığı ürünlerin yer aldığı serginin açılışını bugün gerçekleştirdik. Rehabilitasyon sürecinde engellilerimizin, yaşlılarımızın ve çocuklarımızın boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için kurslarımızdan ciddi şekilde faydalanıyoruz." diye konuştu.