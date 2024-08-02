Adana, Hatay ve Osmaniye'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Adana, Hatay ve Osmaniye'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Milli Toplum Platformu Başkanı Ahmet Yılmaz, cami avlusunda düzenlenen basın açıklamasında, Heniyye'nin hayatını Filistin davasına adadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İsmail Heniyye, mücadelesine hepimizin şahitlik ettiği onurlu bir mücahit, büyük bir liderdir. Filistin'in yiğit evladı Heniyye, büyük bir komutan ve ümmetin gurur duyduğu kahramandır. Heniyye'nin şehadeti Filistin davası için önemli bir dönüm noktasıdır. Müslüman ülkeler, aralarındaki suni ayrılıkları bir kenara bırakmalı, siyonist İsrail'in şiddet ve saldırganlıklarına karşı birleşmelidir."