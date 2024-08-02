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        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da yapılacak

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde 18 Ağustos'ta düzenlenecek 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne 700 sporcu katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:11
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        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da yapılacak
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde 18 Ağustos'ta düzenlenecek 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne 700 sporcu katılacak.

        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak organizasyonda minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinin olacağını söyledi.

        Organizasyona 45'i başpehlivan 700 sporcunun katılacağını belirten Şimşek, toplamda 306 bin lira ödül dağıtılacağını dile getirdi.

        Toplantıya, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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