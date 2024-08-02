539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da yapılacak

Toplantıya, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak organizasyonda minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinin olacağını söyledi.

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