Ordu'da bulunan mantar türü dünya literatürüne kazandırıldı

Türkiye ve Bulgaristan'dan bilim insanlarının işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında Ordu'da bulunan mantar türünün dünya literatürüne kazandırıldığı bildirildi.

Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) yazılı açıklamasında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bulgaristan Bilimler Akademisi tarafından desteklenen "İkili İşbirliği Projeleri" kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatıra Taşkın ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Bozok ile Bulgaristan Bilimler Akademisinden Doç. Dr. Boris Assyov'un yürütücülüğündeki proje kapsamında yeni bir mantar türü keşfedildiği bildirildi.