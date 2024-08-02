Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ordu'da bulunan mantar türü dünya literatürüne kazandırıldı

        Türkiye ve Bulgaristan'dan bilim insanlarının işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında Ordu'da bulunan mantar türünün dünya literatürüne kazandırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da bulunan mantar türü dünya literatürüne kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye ve Bulgaristan'dan bilim insanlarının işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında Ordu'da bulunan mantar türünün dünya literatürüne kazandırıldığı bildirildi.

        Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) yazılı açıklamasında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bulgaristan Bilimler Akademisi tarafından desteklenen "İkili İşbirliği Projeleri" kapsamında çalışma yapıldığı belirtildi.

        ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatıra Taşkın ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Bozok ile Bulgaristan Bilimler Akademisinden Doç. Dr. Boris Assyov'un yürütücülüğündeki proje kapsamında yeni bir mantar türü keşfedildiği bildirildi.

        Keşfedilen yeni türe "Amanita Corylophila Bozok, Taşkın, Şen ve Assyov" isminin verildiği ve "Fungal Systematic and Evaluation" isimli dergide yayımlandığı anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Taşkın, projede yeni mantar türlerinin keşfinin sürdüğünü, bu mantar türlerinin de yayına hazırlandığını aktardı.

        Taşkın, "Proje ile ülkemizin genetik kaynaklarının keşfine katkı sunulmaktadır. Mantarların farklı sektörlerde geniş kullanım olanakları göz önünde bulundurulduğunda, genetik kaynakların tanımlanması ve korumaya alınması büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü; 5 mürette...
        Adana'da yangına müdahale için barajdan su alan helikopter düştü; 5 mürette...
        Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
        Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
        flaş
        flaş
        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da yapılacak
        539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da yapılacak
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılınd...
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılınd...
        Adana'da "El Emeği Göz Nuru" temalı sergi açıldı
        Adana'da "El Emeği Göz Nuru" temalı sergi açıldı