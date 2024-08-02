Adana'da lavanta işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde, lavanta işleme tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde, lavanta işleme tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Uğurlubağ Mahallesi'nde, Hilal Köz'e ait lavanta işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, tesiste hasar oluştu.
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