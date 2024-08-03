Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 18 ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin ilçede saklandığı adresi belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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