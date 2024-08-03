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        Adana'da döner kavşak kurallarına uyan sürücülere kebap ikramı

        Adana'da trafik ışığının bulunmadığı döner kavşaklarda kurallara uyan sürücülere kebap ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:07
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        Adana'da döner kavşak kurallarına uyan sürücülere kebap ikramı
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        Adana'da trafik ışığının bulunmadığı döner kavşaklarda kurallara uyan sürücülere kebap ikram edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan Nehri'nin ayırdığı Çukurova ve Yüreğir ilçelerini bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün iki yönündeki modern döner kavşaklara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Sürücülere, kavşak içerisinde seyreden araçların geçiş önceliğinin olduğunu hatırlatan ekipler, trafik tabelalarındaki uyarılara dikkat edilmesini istedi.

        Etkinlikte, kurallara uydukları belirlenen sürücülere Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi bir restoran tarafından hazırlanan kebaplar ikram edildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, gazetecilere, sürücülerin, kavşakta yoğunluk olması durumunda diğer araçların geçişini bekledikten sonra yola devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Döner kavşaklarda daha az trafik kazasıyla karşılaşıldığını belirten Çuhadar, "Bu kavşakların yapımının ardından her iki bölgedeki yaralamalı kazaların sayısında büyük oranda düşüş gözlenmiştir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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