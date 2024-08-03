Adana'da ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Göller Yaylası'nın Zincirli Kuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Kozan, Feke ve Saimbeyli orman işletme müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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