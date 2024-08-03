Adana'da ormanlık alana sıçrayan anız yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Kozan, Feke ve Saimbeyli orman işletme müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

Göller Yaylası'nın Zincirli Kuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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